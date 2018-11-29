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Общество
29.11.2018 15:39
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«Договорняк Роскомнадзора с судом». Апелляция заблокированного прокси-сервера отклонена

Суд постановил оставить без изменений решение по иску владельца прокси-сервиса TgVPN Владислава Здольникова к Роскомнадзору 29 ноября, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

«У нас не было никаких особых ожиданий по этой апелляции. Позиция остается неизменной: к vpn-сервисам применяется отдельный закон», — прокомментировал «МБХ медиа» владелец сервиса Владислав Здольников.

По его словам, заседание длилось всего 15 минут, ещё около пяти минут ушло на решение, которое «явно было написано заранее». «Понятно, что это договорняк Роскомнадзора с судом», — заявил Здольников.

Он отметил, что готовится жалоба в кассационную инстанцию. Здольников намерен дойти до Верховного суда.

13 июня эдинбургская компания Private Networks, которая владеет сервисом TgVPN, подала в суд на Роскомнадзор. Бесплатный прокси-сервис для мессенджера Telegram был разработан около года назад. Его владелец получил уведомление о блокировке 16 апреля, в тот же день, когда по решению суда началась и блокировка приложения Павла Дурова. Ведомство сообщило, что якобы на принадлежащих TgVPN IP-адресах обнаружили призывы к экстремистской деятельности и пропаганду террористических организаций, запрещённых в России. 19 сентября Арбитражный суд Москвы в удовлетворении претензий компании отказал.

 

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