«Для российских граждан ограничения будут введены». Порошенко объявил о планах Киева в связи с военным положением

Петр Порошенко планирует ввести ограничения для россиян в связи с военным положением на Украине. Об этом он сообщил в своём твиттере 29 ноября, уточнив, что украинцев новые меры не коснутся.

«Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операции по обмену валют, поездки за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправданно», — написал президент Украины.

По факту российских граждан, прилетевших в Киев, депортируют из Украины с 26 ноября – дня, когда Верховная рада утвердила военное положение. В первый же вечер у более 70 россиян в аэропортах «Борисполь» и «Жуляны» отобрали паспорта и сообщили о депортации. 27 ноября за территорию воздушной гавани не смогли выйти 80 человек.