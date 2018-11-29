«Для российских граждан ограничения будут введены». Порошенко объявил о планах Киева в связи с военным положением
Петр Порошенко планирует ввести ограничения для россиян в связи с военным положением на Украине. Об этом он сообщил в своём твиттере 29 ноября, уточнив, что украинцев новые меры не коснутся.
«Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операции по обмену валют, поездки за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправданно», — написал президент Украины.
По факту российских граждан, прилетевших в Киев, депортируют из Украины с 26 ноября – дня, когда Верховная рада утвердила военное положение. В первый же вечер у более 70 россиян в аэропортах «Борисполь» и «Жуляны» отобрали паспорта и сообщили о депортации. 27 ноября за территорию воздушной гавани не смогли выйти 80 человек.
Справка:
Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. Введение военного положения вызвано российско-украинским конфликтом в Керченском проливе.
25 ноября военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым, и Москву должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). Все находившиеся на украинских судах арестованы.