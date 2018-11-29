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Строительство
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30.11.2018 10:00
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Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в ноябре

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в ноябре

АО «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых и многофункциональных комплексов в Санкт-Петербурге и Калининграде в ноябре 2018 года: «Сосновка», МФК AVATAR, а также ЖК «Город мастеров».

В Выборгском районе ведется строительство пятиэтажного жилого комплекса бизнес-класса «Сосновка». Объект расположен на проспекте Тореза, 77, на границе с одноименным парком. В ноябре в секциях 12 и 13 велась кирпичная кладка четвертого этажа. В секциях 8, 9, 10 и 11 полностью готов третий этаж. В секциях, обращенных фасадами к проспекту Тореза, полностью выполнено остекление, продолжались кровельные работы. Со второй по шестую секции выполнена электрическая разводка в квартирах, ведутся работы по установке систем отопления. Сдача ЖК «Сосновка» запланирована на III квартал 2019 года. 

На Петровском острове велась подготовка к вводу в эксплуатацию многофункционального комплекса AVATAR. Объект планируется сдать до конца 2018 года. 

В ноябре в Калининграде продолжалось строительство третьего лота (вторая очередь строительства) ЖК «Город мастеров». В последний месяц осени были полностью выполнены работы по устройству внутриплощадочных сетей, сетей водопровода, бытовой и ливневой канализации. В настоящий момент проводятся работы по благоустройству прилегающей территории, прокладке сетей, а также наружного освещения и видеонаблюдения. Смонтированы колонны двух парковок, еще на двух участках установлены сваи для размещения двух парковок.

Во вторую очередь строительства входит четыре 6-этажных дома: №12, 13, 14 и 15. В ноябре в доме №12 закончено устройство фасадов, начата заливка полов в помещениях. Фасады домов №13 и №15 находятся на высокой стадии готовности – заканчивается нанесение декоративной штукатурки и окраска. Кроме того, завершено устройство кровли дома №15. В ноябре в доме №14 строители закончили заливку стяжки пола и приступили к штукатурным работам и монтажу дверей спецпомещений. 

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

Апарт-отель AVATAR – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Город Мастеров" -  застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

 

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