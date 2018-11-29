Прокуратура проверила, чем заливают осеннюю хандру в «Угрюмочной». Алкоголь нашли, лицензию на него — нет

Прокуратура наведалась в бар для грустных на Владимирском проспекте. В «Угрюмочной» нашли алкоголь, но не заметили лицензии на его продажу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 29 ноября.

По итогам проверки в отношении юридического и должностного лица возбуждено четыре административных дела по ч. 3 ст. 14.17.1 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии) и по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Учредитель «Угрюмочной» Оксана Василенко рассказала «Фонтанке», что визит правоохранителей застал заведение в конце прошлой недели. Часть алкоголя изъяли, но заведение продолжает работать. Сейчас его руководители разбираются в произошедшем, о возбуждении административных дел они узнали от корреспондента нашего издания.

В августе пятничным вечером полиция посетила «Голицын лофт». Причиной визита также стала проверка лицензий на алкоголь.