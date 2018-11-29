Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в ноябре

АО «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых и многофункциональных комплексов в Ленинградской области в ноябре 2018 года: NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор».

В жилом квартале NEWПИТЕР в пос. Новоселье Ломоносовского района Ленобласти продолжается строительство шестого, седьмого и десятого лотов, а также общеобразовательной школы на 550 детей.

Шестой лот квартала NEWПИТЕР готов на 95%. Ведутся пуско-наладочные работы и подготовка к вводу в эксплуатацию.

В седьмом лоте ЖК NEWПИТЕР в ноябре продолжались работы по благоустройству территории и пуску тепла в квартирах. Смонтированы все двери, выполнялась отделка мест общего пользования. Ввод в эксплуатацию кирпичного дома на 171 квартиру запланирован на II квартал 2019 года.

В десятом лоте – 9-этажном жилом доме на 183 квартиры – проводилась кирпичная кладка девятого этажа в первой секции и восьмого этажа – во второй. Завершается облицовка первого этажа. Произведен монтаж тепловой сети.

В составе ЖК «Капитал» в городе Кудрово Ленинградской области продолжается строительство лотов 7-21 и 8 (ЖК «Архитектор»).

В ноябре в секциях «А», «Б», «В» и «Г» лота 7-21 завершено устройство кровли. Окна во всех четырех секциях смонтированы со 2-го по 25-й этаж включительно. Строители приступили к прокладке наружных сетей.

В секциях «Д», «Е», «Ж», «И» и «К» лота 7-21 завершены работы по устройству кровли; строители приступили к обшивке надстроек в секции «Ж». В ноябре производилось остекление: по состоянию на конец ноября секция «Е» застеклена с 3-го по 20-й этаж, «Ж» – с 3-го по 16-й, а «И» – с 6-го по 18-й. Также в ноябре закончена заливка стяжки пола. В секции «И» начата установка витражей. Продолжались сантехнические и электрические работы.

Ввод в эксплуатацию лота 7-21 ЖК «Капитал» запланирован на IV квартал 2019 года.

Продолжается строительство жилого комплекса «Архитектор» высотой 27 этажей и рассчитанного на 869 квартир. Дом с необычными планировочными решениями состоит из пяти секций: с 8.1 по 8.5. В секции 8.1 ведется заливка плиты перекрытия над 8-м этажом. В секциях 8.2 и 8.3 выполняется кирпичная кладка 8-го этажа. В 8.4 и 8.5 – заливка плиты перекрытия над 5-м этажом. Завершить строительство ЖК «Архитектор» планируется в IV квартале 2021 года.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №RU 47504303-76/14 , проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №RU 47504303-80/14 , проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/