18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-5°C
/ Завтра: -2
$ 66.63р
75.89р
17:26 29.11.2018
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
29.11.2018 15:08
Печать

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в ноябре

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в ноябре

АО «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых и многофункциональных комплексов в Ленинградской области в ноябре 2018 года: NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор».

В жилом квартале NEWПИТЕР в пос. Новоселье Ломоносовского района Ленобласти продолжается строительство шестого, седьмого и десятого лотов, а также общеобразовательной школы на 550 детей. 

Шестой лот квартала NEWПИТЕР готов на 95%. Ведутся пуско-наладочные работы и подготовка к вводу в эксплуатацию.

В седьмом лоте ЖК NEWПИТЕР в ноябре продолжались работы по благоустройству территории и пуску тепла в квартирах. Смонтированы все двери, выполнялась отделка мест общего пользования. Ввод в эксплуатацию кирпичного дома на 171 квартиру запланирован на II квартал 2019 года.

В десятом лоте – 9-этажном жилом доме на 183 квартиры – проводилась кирпичная кладка девятого этажа в первой секции и восьмого этажа – во второй. Завершается облицовка первого этажа. Произведен монтаж тепловой сети. 

В составе ЖК «Капитал» в городе Кудрово Ленинградской области продолжается строительство лотов 7-21 и 8 (ЖК «Архитектор»). 

В ноябре в секциях «А», «Б», «В» и «Г» лота 7-21 завершено устройство кровли. Окна во всех четырех секциях смонтированы со 2-го по 25-й этаж включительно. Строители приступили к прокладке наружных сетей. 

В секциях «Д», «Е», «Ж», «И» и «К» лота 7-21 завершены работы по устройству кровли; строители приступили к обшивке надстроек в секции «Ж». В ноябре производилось остекление: по состоянию на конец ноября секция «Е» застеклена с 3-го по 20-й этаж, «Ж» – с 3-го по 16-й, а «И» – с 6-го по 18-й. Также в ноябре закончена заливка стяжки пола. В секции «И» начата установка витражей. Продолжались сантехнические и электрические работы.

Ввод в эксплуатацию лота 7-21 ЖК «Капитал» запланирован на IV квартал 2019 года.

Продолжается строительство жилого комплекса «Архитектор» высотой 27 этажей и рассчитанного на 869 квартир. Дом с необычными планировочными решениями состоит из пяти секций: с 8.1 по 8.5. В секции 8.1 ведется заливка плиты перекрытия над 8-м этажом. В секциях 8.2 и 8.3 выполняется кирпичная кладка 8-го этажа. В 8.4 и 8.5 – заливка плиты перекрытия над 5-м этажом. Завершить строительство ЖК «Архитектор» планируется в IV квартале 2021 года.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №RU 47504303-76/14 , проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №RU 47504303-80/14 , проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

 

РАЗМЕСТИТЬ "НОВОСТЬ КОМПАНИИ" ОНЛАЙН

 

 

Новости компаний
ЖК "Граф Орлов"
29.11.2018 15:49

Компания Л1 начинает заселение 4-го корпуса ЖК «Граф Орлов»

С 4 декабря Компания Л1 начнет выдачу ключей покупателям квартир в корпусе №4 (секции 4.1, 4.2 и 4.3) жилого комплекса «Граф Орлов»
Фото предоставлены kingwinch.ru
29.11.2018 15:09

1 декабря в Петербурге пройдет экстремальная премия «Наводнение 2018»

В рамках второй Всероссийской экстремальной премии «Наводнение 2018»(12+), сообщество водных видов спорта России подводит итоги 2018 года.
АО «Строительный трест»
29.11.2018 15:08

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в ноябре

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых и многофункциональных комплексов в Ленинградской области в ноябре 2018 года: NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор»
Фото предоставлено АО «ОТП Банк»
29.11.2018 14:49

ОТП Банк провел Бизнес-Завтрак для клиентов МСБ в Санкт-Петербурге

28 ноября ОТП Банк пригласил клиентов Малого и среднего бизнеса на традиционную дружескую встречу в формате Бизнес-Завтрака. Встреча была полна интересной информации.
LEGENDA Intelligent Development
29.11.2018 13:30

Юго-Западный морской фасад Петербурга

Возможность жить у моря – привилегия, доступная почти каждому жителю Петербурга.
Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
29.11.2018 13:20

«Петербургская Недвижимость» предоставляет специальные условия покупателям из регионов

«Петербургская Недвижимость» (входит в холдинг Setl Group) разработала «Региональную жилищную программу»* - иногородние покупатели получают преференции и бонусы.
ЖК «ЗимаЛето»/Setl City
29.11.2018 12:40

Setl City продолжит благоустраивать территорию ЖК «ЗимаЛето» и набережную

Setl City планирует провести дополнительные работы по благоустройству территории у ЖК «ЗимаЛето». На собственные средства компании будут установлены новые опоры освещения, заасфальтированы тротуары, на набережной появятся скамейки для отдыха, будет обустроен спуск к воде и установлено ограждение
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
29.11.2018 12:10

Куда отправиться за новогодним настроением?

Куда отправиться с семьей за яркими впечатлениями и прекрасным настроением? Конечно же, в ТРК «Питер Радуга», где 1 декабря состоится торжественное открытие волшебного и чарующего «Города тысячи чудес» (0+).
Союз строительных объединений и организаций
28.11.2018 20:00

6 декабря состоится VI Съезд строителей Санкт-Петербурга

Строители и власть в открытом диалоге обсудят актуальную ситуацию в строительной отрасли и сверстают планы на перспективу
ООО «Терминал-Ресурс»
28.11.2018 19:30

Получено Заключение о соответствии ЖК «Образцовый квартал 3»

В конце ноября 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» получило заключение о соответствии жилого комплекса «Образцовый квартал 3». Именно этот ключевой документ необходим для получения акта о вводе объекта в эксплуатацию. Уже в ближайшее время начнется передача ключей их счастливым обладателям
Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
28.11.2018 18:28

«Петербургская Недвижимость» поможет сократить выплаты по ипотеке

Снизить ежемесячный платеж или уменьшить срок выплат по жилищному кредиту можно воспользовавшись услугой «Рефинансирование ипотеки» от «Петербургской Недвижимости»
ГК «Эталон»
28.11.2018 18:01

В ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» завершены свайные работы

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») успешно завершила этап свайных работ жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А