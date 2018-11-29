«Газель» лишилась кабины, догнав фуру у Володарского моста. Очевидцы говорят о чуде

Движение по Октябрьской набережной затрудняет ДТП – весьма впечатляющее столкновение двух грузовиков.

Примерно напротив дома 54 по набережной, в направлении Володарского моста, днём 29 ноября «Газель» влетела в фуру. Кабина у «Газели» смялась практически в ноль. Глядя на кадры с места ДТП, с трудом верится, что при таких повреждениях можно выжить, однако очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщают, что ДТП обошлось без серьёзных травм.

«Все живы! Водитель отделался царапиной», – уверяет Андрей.

Вторая «Газель», которая кажется третьим участником «паровозика», в ДТП не попала, пишут в группе. Она пытается извлечь из фуры «коллегу».

На месте ДТП «Яндекс» демонстрирует затор. Впрочем, на этом участке всегда плотно: светофор собирает очередь из машин, уходящих на мост.