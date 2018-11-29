Конфликт из-за женщины мог стать причиной нападения следователя на зампрокурора в Подмосковье

Сотрудник управления министерства внутренних дел подмосковного города Электросталь решил броситься с ножом на работника прокуратуры по личным мотивам.

«Основной мотив — личные неслужебные отношения, связанные с конфликтом из-за женщины», – сообщает 29 ноября РБК со ссылкой на свой источник, близкий к Следственному комитету.

Источник также отметил, что следователь зашел в кабинет зампрокурора и бросил в него металлический шар. После этого сотрудник УМВД со словами «я тебя убью» достал нож и напал.

ГСУ СК по Московской области ранее сообщило, что коллеги спасли работника прокуратуры Электростали от нападавшего.

СМИ выяснили, как зовут следователя. Им оказался Сергей Федутинов, он занимался преступлениями, совершенными подростками. Его оппонент – заместитель прокурора Электростали. Ранее причиной конфликта называлось предположительное желание зампрокурора помешать следователю передать дело в суд.

В отношении сотрудника УМВД возбудили дело о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование (ст. 295 УК РФ).