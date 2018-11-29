Комиссия ЗакСа снова не поддержала включение участка в Малиновке в перечень зеленых насаждений

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Законодательного собрания Петербурга отклонила поправку депутата Бориса Вишневского о включении участка в парке Малиновка в список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Накануне активисты встречались по этому поводу с вице-губернатором Игорем Албиным.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», члены комиссии на заседании 29 ноября отклонили предложение Вишневского. 26 ноября на встрече с вице-губернатором Игорем Албиным представитель инициативной группы Марианна Алферова рассказала чиновнику о ситуации с парком. Построить храм в парке не удалось из-за протестов жителей, но в категорию ЗНОП участок так и не вернули. Сейчас на нем лишь действует ограничение по высоте застройки — 5 метров.

В 2017 году депутаты проголосовали за внесение участка парка в перечень зеленых зон, однако во втором чтении парламент по предложению комиссии по городскому хозяйству отменил это решение.