На Васильевском ночью запенили автомобиль известной петербургской правозащитницы. Она связывает это со своей борьбой против незаконной торговли

Автомобиль правозащитницы и активной участницы движения «За парк на Смоленке» Ирины Баханович залили монтажной пеной в ночь на 29 ноября в Василеостровском районе Петербурга. Машина была оставлена на намывных территориях рядом с ЖК «Я – романтик». Злоумышленник тщательно запенил все отверстия в серебристом «Шевроле Авео» юриста: двери, замки и даже выхлопную трубу.

Ирина Баханович признаётся: врагов у неё, как у юриста, много. Но подобных «сюрпризов» раньше никто из оппонентов не устраивал. При этом шансов найти злодея с баллоном монтажной пены почти нет, так как камеры наблюдения есть только на домах ЖК, а машина в их обзор не попадала.

– Я занимаюсь в последнее время достаточно серьезными вещами, так что не могу предположить конкретного подозреваемого. Но связываю этот инцидент с незаконной торговлей и нашей с ней борьбой. У меня раньше были очень сложные дела, с гораздо более сложными людьми и ситуациями, но ничего не происходило, а тут такая пакость, как предупреждение. Как будто знак, что перешла дорогу кому-то из лиц, осуществляющих незаконную торговлю, полицейским, которые бездействуют и которым мы на это указываем, в том числе через начальника УМВД Василеостровского района, – предполагает Ирина Баханович.

По её словам, она нередко в рамках правового поля переходит дорогу сотрудникам правопорядка.

– Сейчас я представляю интересы Александра Виноградова, лидера общественного движения против незаконной торговли «Потребнадзор». Мы судимся с начальником ГИБДД Калининского района, – рассказала юрист.

Атака на автомобиль, как объясняет Баханович, произошла после её визита на приём к депутату Госдумы, куда она отнесла обращения людей, в том числе «по грубым нарушениям представителя правоохранительных органов Калининского района».

– Но пока что всё это мои догадки, – подытожила правозащитница.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти подтвердили, что в полицию Василеостровского района поступило заявление о том, что неизвестный нанёс повреждения автомобилю Баханович. «Данное заявление в уставном порядке зарегистрировано, полиция проводит проверку», – сообщили в пресс-службе.

В 60-м отделе полиции Василеостровского района правозащитнице пообещали возбудить административное дело о хулиганстве. Однако не исключено, что заявительница будет настаивать на уголовном производстве.