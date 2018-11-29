Сын Жириновского, депутат Госдумы Лебедев, восхитился «воздухом свободы» в Майами. Коллеги ему напомнили, что это не российский регион

Зампредседателя Госдумы и член ЛДПР Игорь Лебедев 29 ноября опубликовал несколько фотографий из Майами с подписью «Miami, можно только влюбиться!», на что ему напомнили, что на родине идет региональная неделя — депутаты должны работать в субъектах Российской Федерации, а не Штатах.

«Игорь Владимирович, идёт региональная неделя, Майами – не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее», – так пост Лебедева прокомментировал глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Сын многолетнего лидера ЛДПР вышел из ситуации, заявив, что «Майами, как избирательный округ, прикреплён к одному из округов депутатов нашей фракции». Он также добавил, что «грех этого не знать», сопроводив комментарий большим количеством смайликов. На что намекает Лебедев, точно непонятно. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что члены партии ЛДПР (в частности, Игорь Ананских и Сергей Жигарев) владеют недвижимостью именно в Майами.

Ранее Лебедев написал: «Воздух свободы!» – отметив геотегом Нью-Йорк.

Неверов не может разделить восторгов представителя ЛДПР, так как в июле 2014 года был включен в санкционный список США. У Лебедева также раньше были проблемы с поездками в Америку, американцы в 2015 году не дали ему визу для участия в конференции парламентариев.