Горсуд не оставил Кержакову ребенка на время бракоразводного процесса

Санкт-Петербургский городской суд оставил Милане Тюльпановой сына на время бракоразводного процесса. Экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков не смог обжаловать решение районного суда и вернуть ребенка.

О решении 29 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Напомним, Петроградский суд в данный момент ведет бракоразводный процесс известной супружеской пары. На предварительном заседании 23 октября судья принял решение, что до того, как в деле будет поставлена точка, общий сын Кержакова и Тюльпановой будет жить у матери. Это спорстмена не порадовало: мальчик, родившийся в апреле 2017 года, до этого жил у него, так как экс-зенитовец считает обстановку в доме жены губительной для малыша. Кержаков подал жалобу в Горсуд с просьбой отменить определение Петроградского суда и оставить сына ему. Но получил сегодня отказ.

Ранее адвокаты Кержакова рассказывали в суде, что в конце сентября загородный дом спортсмена во Всеволожском районе штурмовали три женщины. По утверждению защитников, Милана Тюльпанова, ее мать Наталья и бывшая жена экс-зенитовца Екатерина Сафронова перелезли через забор. В воздухе чувствовался сильный запах алкоголя. На место вызывали полицию. Ночной налет, по словам юристов, состоялся вскоре после того, как Милана прошла два курса реабилитации в наркологической клинике.

Бракоразводный процесс известной пары происходит скандально. Сторонам не удалось разойтись мирно: они бросают друг другу множество упреков.