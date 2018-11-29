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Авто
29.11.2018 14:58
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Медведев изменил ПДД. Петербуржцы могут сообщать о ДТП через приложение, а знак «Ш» больше не нужен

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в Правила дорожного движения.

Медведев изменил ПДД. Петербуржцы могут сообщать о ДТП через приложение, а знак «Ш» больше не нужен

vk.com/spb_today

Документ опубликован 29 ноября на сайте правительства России. Изменения касаются оформления ДТП, знаков «Шипы» и «Инвалид», а также понятия «пешеход».

Во-первых, теперь на автомобили, имеющие шипованные шины, не обязательно устанавливать опознавательный знак «Шипы». В МВД, напомним, посчитали, что требование об установке знака потеряло актуальность, поскольку динамические характеристики автомобиля сейчас зависят в значительной степени от других факторов, к тому же треугольник на заднем стекле ограничивает обзор.

За отсутствие знака ГИБДД начала штрафовать на 500 рублей с весны 2017 года. Возник небывалый ажиотаж, наклейка стала дефицитной. «Фонтанка» даже разработала инструкцию о том, как сделать её самостоятельно, а водители развлекались «фотожабами».

Кроме того, подписанное Медведевым постановление корректирует порядок действий водителей на месте аварии (пункт 2.6.1 ПДД). Оформить документы о ДТП без участия полиции теперь можно независимо от того, есть у участников ДТП разногласия по его обстоятельствам или нет. При этом страховое возмещение в рамках европротокола будет производиться в пределах 100 тысяч рублей. Для Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Ленинградской областей предусмотрена возможность фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП с помощью мобильных приложений, и тогда страховое возмещение в рамках европротокола может составлять до 400 тысяч рублей.

Напомним, только сегодня стало известно о том, что Банк России собирается разрешить участникам ДТП по всей стране сообщать в страховую компанию об аварии в электронном виде – вместо того, чтобы везти в офис страховщика бланк извещения.

В пункте 2.5 Правил, определяющем действия водителя при ДТП, дополнительно закрепляется соблюдение необходимых мер предосторожности при нахождении на проезжей части.

Что касается инвалидов, для них на каждой стоянке должно выделяться не менее 10% мест, где можно будет бесплатно припарковать транспортные средства, управляемые инвалидами I, II, III групп и перевозящие их, в том числе детей-инвалидов. Знак «Инвалид» можно устанавливать и на машинах, управляемых и перевозящих инвалидов III группы. На эту категорию граждан не распространяются действия знаков 3.28 («Стоянка запрещена»), 3.29 («Стоянка запрещена по нечётным числам месяца») и 3.30 («Стоянка запрещена по чётным числам месяца»).

Кроме того, граждане в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем, теперь приравнены к пешеходам.

 

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