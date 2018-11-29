«Это секрет». Беглов прокомментировал кадровую реформу Смольного

Врио губернатора Александр Беглов ответил на вопрос «Фонтанки» о формировании новой структуры Смольного. Поговорить с новым градоначальником удалось после заседания правительства 29 ноября.

«Это секрет», – сообщил Беглов, отвечая на вопрос, когда будет объявлено о формировании новой структуры Смольного. После непродолжительной паузы новый глава города добавил, что таким образом пошутил, но дополнительных комментариев не дал. Вместо этого градоначальник посоветовал журналистам писать про обсуждение бюджета и новогодних праздников на заседании правительства города, а не задавать ему вопросы по другим поводам.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на источники отмечала, что в городской администрации готовится новая система управления городом. Занимается формированием нового состава и схемы правительства глава аппарата врио губернатора Любовь Совершаева. По данным собеседников «Фонтанки», в качестве консультантов выступают представители бизнес-структур, в частности глава ЛСР Максим Соколов.