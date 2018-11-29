Во Франции женщина угрожает взорвать банк

Неизвестная забаррикадировалась в одном из зданий города Алес на юго-востоке Франции и угрожает устроить теракт.

Женщина зашла в банк LCL на улице Авежан в Алесе и пообещала привести в действие взрывное устройство утром 29 ноября. Об этом сообщает издание Le Figaro.

На месте происшествия сейчас дежурит спецподразделение французской полиции RAID. Около 10 часов утра сработала система безопасности, и персонал был эвакуирован.

С работниками банка работают психологи. В данный момент неизвестно, имеется ли у женщины по-настоящему бомба. Также полиция пока ничего не сообщает о личности злоумышленницы.