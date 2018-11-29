«Левада»: Меньше половины россиян уверены в правильности выбранного страной пути

47% россиян уверены, что страна движется в правильном направлении. Противоположного мнения придерживаются 42% граждан. Еще 11% затруднились ответить. Таковы данные ноябрьского замера, проведенного «Левада-центром». Итоги опубликованы 29 ноября.

Если сравнить эти результаты с показателями 2014 года, то на первый взгляд они окажутся хуже. Тогда поддержку курса страны выражали 56% респондентов. Неверным считали курс 27%, сомневались 18%. С другой стороны, в начале 2000-х замеры показывали значительное превышение негативных оценок над позитивными. Показателен, например, 2000 год с соотношением 30% к 51% при 19% неопределившихся.

Одобрение деятельности президента Владимира Путина высказали 66% опрошенных. Неодобрение – в два раза меньше, 33%. Не стал отвечать на вопрос только 1% опрошенных.

У премьер-министра Дмитрия Медведева соотношение тоже один к двум, но в обратную сторону. Его деятельность в ноябре-2018 одобряют только 34% граждан при 65% неодобряющих. Нейтралитет держит все тот же 1%.

Правительство также не удостоилось поддержки граждан: антирейтинг — 57% при поддержке 42% (не ответил 1% опрошенных). Не больше повезло и Госдуме: одобряют 36%, нет — 63% (не ответил 1% опрошенных).

22 ноября «Левада-центр» опубликовал итоги исследования, показывающего: за год Владимир Путин потерял больше 10% потенциальных избирателей. Количество не желающих идти на выборы выросло вдвое.