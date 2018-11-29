Сборная России упала в рейтинге ФИФА впервые после домашнего чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) 29 ноября опубликовала обновлённый рейтинг сборных. Российская национальная команда с результатом 1433 очка опустилась на семь позиций: с 41-го на 48-е место. Падение произошло впервые после домашнего чемпионата мира.

В предыдущие месяцы рейтинг сборной России показывал рост. Теперь сказались поражения от Германии (0:3) в товарищеском матче и от Швеции в Лиге наций (0:2).

Тройка самых сильных сборных за месяц не изменилась:

1. Бельгия (1727 очков);

2. Франция (1726);

3. Бразилия (1676).