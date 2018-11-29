«Меньше исполнителей, больше качества». В Смольном проведут ревизию подведомственных учреждений. За месяц решат, кого сократить

Сотрудников подведомственных учреждений Смольного слишком много. К такому выводу пришли врио губернатора Александр Беглов и его советник по экономике Евгений Елин на заседании правительства 29 ноября.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», выступая по вопросам бюджета 2019 года, Евгений Елин заметил, что перед городом стоят несколько вызовов. «Мы нарастили текущие расходы. И у нас очень большая сеть подведомственных учреждений. Что-то надо делать», – заявил чиновник.

Его поддержал Беглов. «Почти каждый комитет имеет такие структуры (ГУПы и другие подведомственные учреждения), что крайне нерационально. И каждый раз они приходят и просят увеличить на 10 человек, на 15. Надо экономить, и не на горожанах, а начинать с себя. Повысить производительность труда: меньше исполнителей, больше качества», – заявил врио губернатора.

Он дал поручение подчинённым провести до 1 января аудит ГУПов и других государственных учреждений, находящихся в подчинении города.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Смольном действует мораторий на приём новых сотрудников. Предполагается, что он будет продлен до формирования новой структуры правительства.