В Петербурге клиент банка хотел снять со счёта 54 миллиона. Подвёл поддельный паспорт

Ловким движением рук петербуржец попытался завладеть чужими миллионами. Он предъявил в окошко банка поддельный документ. Офисного освещения хватило, чтобы распознать обман.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 29 ноября, завершено расследование дела о покушении на мошенничество в Приморском районе Петербурга. Следствие полагает: в апреле в отделение банка на Комендантском проспекте обратился 41-летний горожанин. Он желал обналичить 54 миллиона рублей с депозитного счёта. Интерес к крупной сумме вызвал подозрение сотрудников финансовой организации. Свою личность клиент попытался подтвердить поддельным паспортом. Обогатиться ему не удалось, в момент получения денег его задержала полиция.

Сейчас мужчина находится под стражей. Материалы уголовного дела о покушении на мошенничество направлены в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

По данным «Фонтанки», махинацию подозреваемый попытался провернуть в Сбербанке.