Петербургскую налоговую временно возглавил бывший прокурор, учившийся на одном факультете с Дмитрием Медведевым

Исполняющим обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Петербургу стал Алексей Терпигорев. Эту информацию 29 ноября «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе УФНС по городу.

Накануне в местный офис налоговой с обысками нагрянули сотрудники второго (экономического) управления Следственного комитета по уголовному делу о халатности. Правоохранителям не удалось застать на рабочем месте действующего руководителя Валентину Корязину, которая до середины января находится в отпуске, из которого в кресло главы петербургской налоговой Корязина уже не вернется. По данным "Фонтанки", ее ждет работа в Смольном.

«Фонтанка» писала об уходе Валентины Корязиной еще в начале ноября. Тогда же наше издание предсказывало назначение Алексея Терпигорева на её место. По информации «Фонтанки», недавно он вернулся из Москвы, где и было принято решение о его назначении.

Терпигорев работает в налоговой с 2006 года. Так же, как и Корязина, поруководил 10-й инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам, а с 2007-го был начальником самой известной ИФНС Петербурга — 15-й. На должность заместителя руководителя городского УФНС был назначен в феврале 2017 года. До перехода в налоговую Алексей Терпигорев был прокурором Петроградского района.

Он родился в Ленинграде. В 1987 году окончил юрфак ЛГУ имени Жданова — одновременно с Дмитрием Медведевым. Этот факт биографии Терпигорева напоминает о недавнем назначении еще одного однокурсника премьера, Александра Гуцана, на пост полпреда президента на Северо-Западе.