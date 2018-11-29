Аршавин: В сборной самый сильный по потенциалу – Головин. Второй сидит в СИЗО

Бывший капитан футбольного клуба «Зенит» и сборной России Андрей Аршавин назвал самых талантливых футболистов России.

«Думаю, самый сильный по потенциалу сейчас – Головин (22-летний игрок «Монако». – Прим. ред.). Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Остальные, наверное, ниже уровнем», – цитирует 29 ноября Аршавина «Спорт-Экспресс».

Судя по всему, Аршавин имеет в виду 27-летнего форварда «Зенита» Александра Кокорина, который сейчас находится в «Бутырке», либо его соседа по СИЗО Павла Мамаева. Отметим, в СМИ ранее прочили Кокорина в лондонский "Арсенал", а "Зенит" до сих пор не отказывается от своего игрока. В то время как "Краснодар" уже заявлял о желании разорвать контракт с Мамаевым.