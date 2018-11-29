Аршавин: В сборной самый сильный по потенциалу – Головин. Второй сидит в СИЗО
Бывший капитан футбольного клуба «Зенит» и сборной России Андрей Аршавин назвал самых талантливых футболистов России.
«Думаю, самый сильный по потенциалу сейчас – Головин (22-летний игрок «Монако». – Прим. ред.). Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Остальные, наверное, ниже уровнем», – цитирует 29 ноября Аршавина «Спорт-Экспресс».
Судя по всему, Аршавин имеет в виду 27-летнего форварда «Зенита» Александра Кокорина, который сейчас находится в «Бутырке», либо его соседа по СИЗО Павла Мамаева. Отметим, в СМИ ранее прочили Кокорина в лондонский "Арсенал", а "Зенит" до сих пор не отказывается от своего игрока. В то время как "Краснодар" уже заявлял о желании разорвать контракт с Мамаевым.
Справка:
Напомним, по версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). Под арестом кроме футболистов находятся брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить.