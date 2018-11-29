Реформа ОСАГО откладывается. Одновременно процедуру извещения страховщиков о ДТП хотят упростить

Минфин не успевает в ходе осенней сессии Госдумы внести законопроект об изменении цены ОСАГО, сообщил представитель министерства страховщикам.

Об этом 29 ноября пишут «Ведомости» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Поправки в законопроект готовит Минфин. Предполагалось, что документ может быть принят в начале декабря. Но возникли «сложности, споры технического характера», и сейчас он всё ещё дорабатывается. Внести его в Госдуму чиновники планируют в весеннюю сессию.

Ценовая реформа ОСАГО, как уже рассказывала «Фонтанка», предусматривает несколько этапов: сначала расширение тарифного коридора на 20% в обе стороны до 2746–4942 рублей (сейчас базовый тариф составляет 3432–4118 рублей), затем отмена ряда коэффициентов (мощности – с 1 сентября 2019 года, регионального – с 1 сентября 2020 года). Территориальный коэффициент и коэффициент мощности оказались малоэффективными. Всё-таки влиять на расчёт тарифа должны факторы, определяющие вероятность и размер ущебра. При расчёте коэффициента возраст-стаж предлагается разделить водителей на 50 категорий, при этом опытным автовладельцам среднего и старшего возраста коэффициент будет снижен, а молодым и неопытным – повышен. По статистике, 19 – 20-летние водители становятся виновниками ДТП гораздо чаще, чем более старшие.

Проводя реформу, ЦБ хочет дать страховщикам поле для манёвра при определении цены полиса и сделать автогражданку доступнее для аккуратных водителей. При этом полис может подорожать для добросовестных автомобилистов в убыточных регионах и для начинающих водителей. На практике, по мнению экспертов, это может привести к распространению поддельных полисов или к отказу от них.

Уже сейчас число автомобилистов, не заключающих договоры обязательного автострахования, растёт. Банк России зафиксировал снижение числа заключенных договоров ОСАГО на 7,7% по итогам II квартала 2018 года — до 11,1 млн единиц, передаёт 29 ноября RNS.

Сегодня стало известно ещё об одном возможном нововведении в ОСАГО. Банк России может разрешить участникам ДТП сообщать в страховую компанию об аварии в электронном виде – вместо того, чтобы везти в офис страховщика бланк извещения, пишет «Коммерсантъ».

Дело в том, что после введения упрощённого оформления аварий по европротоколу, то есть без участия ГИБДД, в несколько раз выросло число регрессных требований к водителям со стороны страховых компаний. Регрессный иск (требование о возврате денежной суммы, уплаченной третьему лицу по вине должника) может быть выставлен страховщиком, если водитель не предоставил бланк извещения об аварии в нужный срок или не смог доказать, что предоставил его.

Так, московский автомобилист, упомянутый «Коммерсантом», получил регрессный иск спустя полгода после аварии. В иске сказано, что москвич не предоставил экземпляр извещения в пятидневный срок и таким образом не выполнил нормы Закона об ОСАГО. Хотя сам гражданин уверяет, что отвёз свой экземпляр извещения в офис страховщика в трёхдневный срок. Но доказательств у него не было, и суд обязал его выплатить страховщику 41,8 тыс. руб. – в такую сумму встал ремонт машины другого участника ДТП.

В похожие ситуации за последние полтора года попали тысячи автовладельцев, показывает проведённый изданием мониторинг соцсетей, форумов, а также анализ данных системы ГАС «Правосудие». На сайте change.org зарегистрировано несколько петиций с требованием отменить пункт «Ж» статьи 14 Закона об ОСАГО. Автовладельцы пытались инициировать проверку этой нормы в Конституционном суде, но суд не стал рассматривать жалобы, сочтя, что норма не нарушает конституционных прав граждан.

В Минфине подтвердили, что «применение регрессных требований нуждается в комплексной фундаментальной проработке».

По данным ГИБДД, за 9 месяцев 2018 года упрощенным оформлением аварий воспользовались более 484 тыс. автовладельцев, доля водителей, воспользовавшихся европротоколом, выросла за год с 36% до 42%.