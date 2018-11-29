Полиция проводит обыски в главном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Полиция проводит обыск в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне 29 ноября. У правоохранительных органов есть основания полагать, что банк участвовал в отмывании денег.

Обыск проводится по запросу прокуратуры и уголовной полиции, сообщает Hessenschau короткой строкой. У прокуратуры якобы есть доказательства того, что кредитная организация помогала клиентам в создании офшорного бизнеса в так называемых «налоговых оазисах». Другие подробности пока не сообщаются.

В 2015 году Deutsche Bank инициировал расследование, связанное с отмыванием денег через его московский офис. Речь шла о сотне миллионов евро. На фоне расследования было уволено несколько сотрудников Deutsche Bank, в их числе – начальник отдела по торговле акциями Тим Уисвелл, который пытался отсудить у банка компенсацию в размере 31 миллиона рублей. В конце 2015 года Банк России признал, что Deutsche Bank AG стал жертвой незаконной схемы, и оштрафовал ООО «Дойче Банк» на 300 тысяч рублей за нарушение правил внутреннего контроля.