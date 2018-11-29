Территорию для первого этапа Южной широтной магистрали спланируют в течение года

Смольный распорядился подготовить документы по планировке территории для Южной широтной магистрали. Ранее деньги на строительство в бюджет докинул врио губернатора Александр Беглов.

Распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре опубликовано на сайте Смольного 28 ноября. Речь пока идет только о первом этапе проекта — от перспективной Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей. Времени на подготовку документации отпущено до 25 ноября 2019 года.

Ранее врио губернатора Александр Беглов своей поправкой в проект трехлетнего бюджета заложил на строительство трассы порядка 1,7 млрд рублей. При этом 2,2 млрд из 6 млрд общей стоимости правительство города надеется получить из федерального бюджета.

Проектирование дороги обойдется Смольному в 131 млн рублей. Один раз подрядчика — АО «Петербург-Дорсервис» – уже выбрали, но город отказался подписывать с ним договор.