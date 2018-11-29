Потеряли интерес. Россияне не хотят и не могут давать в долг государству

Облигации федерального займа не стали народными. Минфин констатирует слабый спрос и сокращает объемы выпуска. Экономисты напоминают, что держаться уже не за что — денег нет.

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Спрос на «народные облигации» упал в 2018 году. По данным Минфина, первые три выпуска в 2017 году, по 15 млрд рублей каждый, были проданы в объеме 43 млрд рублей, то есть спрос на 5,4% оказался ниже предложения. В 2018 году ведомство сделало уже два выпуска и на меньшую сумму – 15 млрд и 5 млрд соответственно, при этом объемы продаж не раскрывались. Проблемы с покупательским интересом Минфин признавал еще весной 2018 года. Говоря о планах по выпуску новых серий ОФЗ, замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что «граждане вложили все, что могли вложить», а дальнейший успех облигаций зависит от того, как изменятся условия их продажи.

С апреля 2017 по ноябрь 2018 года Минфин РФ выпустил ОФЗ (облигации федерального займа) на 65 млрд рублей. Продают их банки-агенты, Сбербанк и ВТБ, взамен на комиссию с операции. В 2019 году к ним присоединятся Почта банк и Промсвязьбанк. Выкупить у населения ценные бумаги государство планирует в 2020–2021 годах.

Как сообщили «Фонтанке» в Сбербанке, за указанный период банк продал облигаций на 35 млрд рублей, их покупателями оказались 19 тыс. клиентов, средняя сумма покупки составила около 1,5 млн рублей. В ВТБ отказались от комментариев, в Минфине не ответили на запрос. Сколько облигаций остались не проданными, неизвестно.

Несмотря на падение спроса в планах Минфина выпустить в 2019 году ОФЗ еще на 30 млрд рублей. Это следует из суммы, которую правительство поручило ведомству зарезервировать для выплаты вознаграждения всем четырем банкам — 225 млн рублей при ставке вознаграждения 0,75% суммы операции.

Спрос на облигации падает по той же причине, что и сберегательная активность граждан, считает профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. «Темпы накопления денежных средств у россиян тоже падают. Только небольшая часть людей готова копить. Основная масса, в условиях санкций, к этому не готова. Покупка квартиры явно душу греет больше, чем любой из существующих финансовых инструментов. Растет интерес к золоту», — сказал он «Фонтанке».

По мнению экономиста и члена президиума Столыпинского клуба Владислава Жуковского, когда у населения нет денег, предлагать ему гособлигации бессмысленно. «В России до минимального уровня за 15 лет упала норма сбережений. У нас массовый сегмент вкладчиков снимает деньги с накоплений и параллельно влезает в долги. Чтобы банально купить еду, оплатить коммунальные услуги, купить предметы первой необходимости. Средний чек в магазинах, по «Ромиру», упал с 2014 года на 12%. А если очистить эту цифру от инфляции, то — на 47%», — сказал он.

Финансовые власти сами сделали все, чтобы у населения не росли доходы, и при этом оно отказывается от своих социальных обязательств, считает Жуковский. «Поэтому то, что Минфин удивляется сокращению спроса на облигации, это просто показуха», — убежден он.

Зачем нужны «народные облигации»

Минфин задумывал этот проект для стимулирования среди населения сберегательных настроений. Власти пытались сделать облигации таким же понятным и доступным продуктом, как депозит. Очевидно, что ведомство, несмотря на определенный успех, остается далеким от цели. Объемы привлекаемых вкладов в России в разы превышают объемы выпуска ОФЗ.

Выпуск облигаций никак не связан с трудностями федерального бюджета, говорится в материалах министерства. В качестве аргумента приводится тот факт, что ежегодный объем выпуска составляет меньше 2% программы государственных заимствований внутри страны. Такую сумму ведомство привлекает за один день размещения «классических» ОФЗ.

Главным средством в борьбе за розничных клиентов выступает повышенная доходность по сравнению с банковскими вкладами. В последнем выпуске облигаций указано, что с одной ценной бумаги стоимостью 1 тыс. рублей покупатель заработает 219,5 рубля за 30 месяцев. Заработок, таким образом, составляет 8,8% в год. Сбербанк, продавая гособлигации, заявляет о доходности 8,4%, ВТБ — о 7,25%. Однако в любом случае это выше, чем средние ставки по вкладам — около 6%, по данным ЦБ.

Но следует иметь в виду, что сравнительно высокий доход облигации обеспечивают только в том случае, если покупатель не продал их раньше времени и держал весь период вплоть до погашения. Доход с ценной бумаги выплачивается несколько раз в течение нескольких (обычно трех) лет, и ставка дохода начинается с низкого процента, постепенно возрастая.

По данным Минфина, в 2018 году граждане раньше времени отказались от ОФЗ на сумму 1 млрд рублей. Причины не указаны (возможно, им просто потребовались деньги), но очевидно, что их доход оказался значительно ниже запланированного и, вероятно, ниже ставок по банковским вкладам.

Наконец, в качестве преимуществ ОФЗ перед депозитами эксперты указывают на то, что госстраховка вкладов ограничена 1,4 млн рублей, в то время как облигации можно купить на гораздо большую сумму, и деньги будут гарантированно возвращены.

У государства между тем нет необходимости занимать деньги на долговом рынке, считает Владислав Жуковский. В подтверждение он указывает на то, что по итогам 10 месяцев 2018 года доходы федерального бюджета по фактическому движению денег превысили расходы на 3 трлн рублей. А в бюджете на 2019–2021 годы заложен профицит размером 4,1 трлн (за три года).

«При всем при этом государство в ближайшие три года зачем-то хочет еще 5,5–6 трлн занять на долговом рынке. Плюс все доходы от нефти выше $40 мы пакуем в резервы. Налоги, акцизы, сборы — тоже забираем, не возвращая в экономику. Власти изымают деньги, обескровливая ее. Население готовят к усугублению обстановки, держат на пайке, чтобы оно не привыкало к хорошей жизни. И когда все по-настоящему повалится, чтобы никто уже не жаловался», — считает Жуковский.

Александр Аликин,

«Фонтанка.ру»