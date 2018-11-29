В Италии безоружный неизвестный взял 20 человек в заложники. Полиция применила газ

В итальянской коммуне Фьюджи в регионе Лацио мужчина, который может страдать психическими расстройствами, взял студентов в заложники. Полиция провела спецоперацию.

Молодой человек, которого полиция называет P. P. B., напал на директора центра занятости, а затем заблокировал себя в классе с 20 студентами. Об этом 29 ноября сообщает издание Rainews.

По данным правоохранительных органов, у нападавшего не было при себе оружия. Полиция и карабинеры Лацио использовали газ, а затем смогли обездвижить молодого человека. После этого его доставили в госпиталь Фрозиноне.