Юго-Западный морской фасад Петербурга

LEGENDA Intelligent Development

Возможность жить у моря – привилегия, доступная почти каждому жителю Петербурга.

И выбор жилья на линии так называемого морского фасада города есть, в том числе – за счет освоения намывных территорий. Мы открываем серию материалов о Юго-Западной части Петербурга. Начнем с небольшой ретроспективы того, как осваивалась эта намывная территория.

Юго-Западный морской фасад создавался в 1957 – 1966 годах, когда перед советскими градостроителями стояла задача разработать проекты высоких намывов для прибрежных зон акваторий Финского залива. Намывы задумывались не только как земли для регулярной застройки, но и как защита от прогнозируемых наводнений. Общая площадь намытых территорий в тот период составила 3100 га. В те далекие годы здесь запланировали масштабное по размаху комплексное развитие, даже более масштабное, чем на том же Василевском острове. Однако не всем планам суждено было воплотиться.

Часть земель застроили в 1960 – 1980-е годы и даже успели разбить Южно-Приморский парк Победы, но остальные земли пустовали и вскоре стали нести экологическую угрозу. Дело в том, что для образования намыва использовались донные грунты, поэтому слоя почвы на них нет, и растения тут не растут. Поэтому брошенные территории медленно заболачивались и образовывали депрессивные грязные пустыри.

Только в 2000-х годах юго-западный намыв спасли китайские инвесторы, которые за 15 лет создали здесь современный, масштабный проект, объединенный единой архитектурной концепцией и четким градостроительным планом – «Балтийская жемчужина».

Сейчас южный берег почти «закрыт» проектом, жители нового микрорайона уже обжили территорию и даже сформировали свой микроклимат. Большое разнообразие наземного общественного транспорта, развитая социальная и торгово-коммерческая инфраструктура – все это здесь присутствует. Продолжает осваиваться прибрежная зона, параллельная проспекту Героев, прирастая новыми проектами. Один из самых интересных на наш взгляд – «LEGENDA Героев» от Legenda Intelligent Development. Smart* в новом районе будет не только комфортным и благоприятным местом для своих жителей, но и может стать настоящим центром притяжения для жителей ближайших кварталов, благодаря появлению ресторанов, салонов красоты, пекарен и других полезных инфраструктурных объектов, которые откроются в коммерческих помещениях на первом этаже smart-комплекса.

Подробнее об инфраструктуре района читайте в нашем следующем материале.

*умный

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Героев – застройщик ООО "Легенда-Инвест", проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya.

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