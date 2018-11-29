Россияне смогут ездить в Иран без виз

Россия и Исламская Республика Иран договорились об отмене туристических виз. Об этом 29 ноября пишет «Коммерсантъ».

«Подписанные по этому вопросу документы нуждаются только в исполнительном регламенте. Мы намерены в течение одного-двух следующих месяцев подготовить этот регламент», – заявил сопредседатель российско-иранской межправительственной комиссии Рез Ардаканиан. Иранский министр прибыл в Москву с визитом накануне, 28 ноября.

Напомним, что ранее граждане России имели право получить туристическую визу в Иране прямо в аэропорту, если срок пребывания не превышал 7 дней. Кроме того, без визы можно было посетить остров Киш. Во всех остальных случаях российским путешественникам необходимо было обратиться в московское посольство этой страны. Впрочем, популярностью Иран у туристов до сих пор не пользовался.