1 декабря в Петербурге пройдет экстремальная премия «Наводнение 2018»

Фото предоставлены kingwinch.ru

В рамках второй Всероссийской экстремальной премии «Наводнение 2018»(12+), сообщество водных видов спорта России подводит итоги 2018 года.

На церемонии наградят лучших спортсменов года по итогам народного голосования и решения авторитетного жюри

Так же посетителей ждет премьера фильма о российском вейкбординге «Электротяга» на большом экране, а так же показы лучших экстремальных фильмов и видео года: «Прибой», «GreenlandWake», «IceCream15».

По завершению программы мероприятия организаторы приглашают всех гостей вместе отпраздновать окончание года на after-party с живой музыкой.



Дата: 1 декабря 2018. Начало в 19:00.

Билеты: vk.cc/8IuAWu

Адрес: ул. Комсомола 2, пространство #KOD (12+ )



