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Город
29.11.2018 13:07
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«Фонтанка» стала самым цитируемым СМИ Петербурга и Ленинградской области

Рейтинг наиболее цитируемых средств массовой информации Петербурга и Ленинградской области в третьем квартале этого года представила компания «Медиалогия» 29 ноября. «Фонтанка» занимает первое место.

Второе место снова досталось информагентству «Росбалт», третью строчку рейтинга занимает «Петербургский дневник».

Разработчики рейтинга отмечают, что не считали цитируемость в тех случаях, если СМИ постоянно перекрестно упоминали друг друга. Индекс цитируемости рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 45 500 открытых источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Во избежание самоцитирования из анализа исключили ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, а также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитывались показатели посещаемости, тиража или аудитории.

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