Нефть упала до уровня прошлого года. Но рубль все равно растет

Цена нефти марки BRENT впервые с октября 2017 года опустилась ниже психологически важной отметки в 58 долларов. Несмотря на это, российская валюта начала укрепляться на фоне новостей о предстоящих переговорах Путина и Трампа.

Стоимость фьючерсов североморской Brent опустилась примерно до 57,9 доллара за баррель. Минимальная отметка составила 57,75.

Brent дешевеет последние два месяца, потеряв примерно 30% стоимости и обновив несколько антирекордов этого года.

При этом рубль на торгах укрепился и к евро, и к доллару. На Московской бирже европейская валюта потеряла около 50 копеек по отношению к российской валюте. По данным на 12:45 мск, за евро дают 75,7 рубля. Доллар, в свою очередь, опустился на 40 копеек, до 66,6 рубля. Аналитики связывают это с предстоящими переговорами президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.