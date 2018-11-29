Setl City продолжит благоустраивать территорию ЖК «ЗимаЛето» и набережную

ЖК «ЗимаЛето»/Setl City

Setl City планирует провести дополнительные работы по благоустройству территории у ЖК «ЗимаЛето». На собственные средства компании будут установлены новые опоры освещения, заасфальтированы тротуары, на набережной появятся скамейки для отдыха, будет обустроен спуск к воде и установлено ограждение.

Setl City собирается завершить весь комплекс работ до конца сентября 2019 года. К этому времени будет смонтировано ограждение газонов от въезда на набережную до торца дома 9, к. 1 по пр. Энергетиков и благоустроена площадка для сбора мусора возле этого корпуса. Компания смонтирует фонари на втором въезде в жилой комплекс и обеспечит освещением центральный проезд, а также участок между рекой Большая Охта и жилыми домами 9, к. 3 и 9, к. 6.

Setl City заасфальтирует тротуар между парковкой дома 9, к. 6 и набережной и расширит асфальтовое покрытие тротуара рядом с детским садом. Вдоль центрального въезда со стороны школы появятся парковочные места. Также будет устроен прямой выезд на пр. Энергетиков со стороны торца д. 11, к.2 и 11, к.5.

На набережной Большой Охты установят урны и скамейки, будет обустроен спуск к воде и установлено ограждение. Данные работы станут заключительным этапом оформления красивой набережной рядом с ЖК «ЗимаЛето». Напомним, Setl City на собственные средства создала уютную прогулочную зону вдоль берега Большой Охты на участке площадью почти 12 тыс. кв. м. Были высажены ивы, проложена велодорожка длиной около 700 метров. В октябре на благоустроенной набережной реки застройщик организовал экофестиваль. В рамках праздника проводились интересные экологические мастер-классы, а гости фестиваля посадили клены.

Жилая часть «ЗимаЛето» была полностью достроена летом этого года – строительство велось в течение 4 лет, с 2014-го. За это время компания Setl City возвела на берегу Большой Охты 5 жилых домов и 5 подземных паркингов. На территории ЖК продолжается активное строительство школы и детского сада, рассчитанных на 450 и 190 детей соответственно. Ввод в эксплуатацию детского сада запланирован на конец текущего года.

Эксклюзивным брокером проекта «ЗимаЛето» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «ЗимаЛето» - застройщик ООО "Потенциал", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/zimaleto/declarations

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