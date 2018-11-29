В Петербурге 15 декабря стартует запись в первые классы

С 15 декабря начнётся кампания по записи в первые классы на 2019/20 учебный год в Петербурге. Первыми смогут подать документы льготники. Основной поток стартует с 20 января, сообщается на сайте Смольного 29 ноября.

С 20 января по 30 июня включительно будет производиться запись для детей, проживающих на закрепленной территории. С 1 июля начинается прием заявлений на зачисление в первые классы без учёта прописки.

«Родители вправе подать заявление одновременно в три школы. Для подачи заявления понадобится документ, удостоверяющий личность, и оригинал свидетельства о рождении ребенка. Полный пакет документов, подтверждающий льготную категорию, право проживания на закрепленной территории, и справка о здоровье ребенка предоставляются непосредственно в школу после получения приглашения из образовательного учреждения», — напоминают чиновники.

Прием документов на запись в первые классы продлится до 5 сентября. Оформить заявление можно как в центре «Мои документы», так и через портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга.