Смольный установил маршруты и время ночного движения общественного транспорта на 2019 год

Комитет по транспорту издал распоряжение об организации ночного движения общественного транспорта в праздники. Как обычно, ночной поезд с «Адмиралтейской» до «Спортивной» начнет ездить 30 апреля.

Как говорится в распоряжении, опубликованном накануне, метро будет работать с часу ночи до пяти утра 1 и 7 января, на Пасху, 2 и 10 мая, в Ночь музеев, в День города и на "Алые паруса". Кроме того, каждую ночь с часу до трех будет курсировать поезд от «Адмиралтейской» до «Спортивной» с 30 апреля до 15 ноября.

В те же праздничные даты с полуночи до 6 утра будут работать автобусные маршруты № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154. С 30 апреля до 15 ноября будет налажено движение по пяти ночным маршрутам с учетом разводки мостов и с интервалом в 30 минут. Кроме того, на праздники до 6 утра будет курсировать 37-й троллейбус.

Напомним, в 2018 году ночные автобусы перестали ходить 11 ноября.