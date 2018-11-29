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29.11.2018 12:36
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Фасад здания Биржи за 300 млн рублей отреставрирует компания «Меандр»

Государственный Эрмитаж нашел подрядчика для проведения второго этапа реставрации здания Биржи на Васильевском острове. Победителем конкурса объявили ООО «Меандр». Информация об этом появилась 29 ноября на сайте госзакупок.

Компании предстоит выполнить комплекс работ — отреставрировать здание и приспособить его под современное использование. В рамках второго этапа предполагается выполнить фасадные работы, восстановить гидроизоляцию и стилобат (основание под колоннами), кровлю, а также отремонтировать основные инженерные сети. Эрмитаж был готов заплатить исполнителю не более 323 млн рублей, по итогам конкурса цена снизилась до 299,6 млн рублей.

Если верить сайту компании, в ее портфолио — реставрация Ленинского зала Российской национальной библиотеки, фасадов корпуса лейб-гвардии Конного полка на Большой Морской улице в Петербурге и Новосибирского академического театра оперы и балета.

На приведение в порядок здания Биржи Эрмитажу выделили 2 млрд рублей. На первом этапе, напомним, усилили фундамент здания и укрепили грунты. Из-за колебаний уровня воды в Неве в осадке Биржи появился крен - около 15 сантиметров. На эти работы потребовалось более 183 млн рублей. 

Справка:

Здание Биржи на Стрелке Васильевского острова было построено в 1805-1816 годы по проекту архитектора Ж.-Ф. Тома де Томона. Изначально оно возводилось для нужд Санкт-Петербургской биржи, но впоследствии использовалось под самые различные нужды. До 2011 года его площади занимал Центральный военно-морской музей. В настоящее время здание Биржи передано Государственному Эрмитажу для создания там музея геральдики и зала церемоний.

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