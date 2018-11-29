Россельхознадзор раскрыл схему поставки в Россию сыроподобного продукта из Украины. Товар шел под видом сербского сыра

Под видом сербского сыра, поставки которого не попадают под продуктовое эмбарго, на российскую территорию ввозили украинский белково-жировой продукт (аналог сыра с добавлением растительного жира).

«В ходе проведения проверочных мероприятий службой установлен факт реализации сербским предприятием украинской продукции. Так, с января по июль 2018 года на территорию России ввезено 3 815 тонн белково-жирового продукта сербской фирмы SREMSKA MLEKARA DOO», - сообщает 29 ноября на своем сайте Россельхознадзор.

Надзорный орган выяснил, что на адрес указанного предприятия с территории Украины экспортировали сыроподобный продукт, после чего товар везли уже российским потребителям.

«Россельхознадзор заявляет о серьезной обеспокоенности в отношении данного случая», – отметили в ведомстве, заявив, что по подобной схеме в РФ могут возить другие санкционные товары.

Российская сторона уже связалась с сербскими коллегами по поводу выявленных нарушений.