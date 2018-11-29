Россельхознадзор раскрыл схему поставки в Россию сыроподобного продукта из Украины. Товар шел под видом сербского сыра
Под видом сербского сыра, поставки которого не попадают под продуктовое эмбарго, на российскую территорию ввозили украинский белково-жировой продукт (аналог сыра с добавлением растительного жира).
«В ходе проведения проверочных мероприятий службой установлен факт реализации сербским предприятием украинской продукции. Так, с января по июль 2018 года на территорию России ввезено 3 815 тонн белково-жирового продукта сербской фирмы SREMSKA MLEKARA DOO», - сообщает 29 ноября на своем сайте Россельхознадзор.
Надзорный орган выяснил, что на адрес указанного предприятия с территории Украины экспортировали сыроподобный продукт, после чего товар везли уже российским потребителям.
«Россельхознадзор заявляет о серьезной обеспокоенности в отношении данного случая», – отметили в ведомстве, заявив, что по подобной схеме в РФ могут возить другие санкционные товары.
Российская сторона уже связалась с сербскими коллегами по поводу выявленных нарушений.
Справка:
В июле 2014 года Евросоюз ввел экономические санкции против России из-за «дестабилизирующих действий на Украине». В ответ правительство РФ запретило импорт сельскохозяйственных продуктов из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. В 2015 году президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому продукты, которые ввозят в Россию в обход эмбарго, должны уничтожаться. В августе 2018-го Россельхознадзор отчитался о том, что за три года было уничтожено больше 26 тысяч тонн санкционных продуктов. Ограничение транзита украинских товаров через территорию РФ последовало уже в 2016 году вслед за приостановкой договора о зоне свободной торговли. Тогда же Россия ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго в отношении украинских продуктов. При этом в правительстве заявили об угрозе российской экономике от контрабанды «санкционки».