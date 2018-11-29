Под уже построенный мост Бетанкура изъяли еще один участок на Ремесленной улице

Правительство Петербурга забирает 58 квадратных метров у компании «Вега» для уже построенного моста Бетанкура. Из-за спешки с арендатором договорились, что процедуры завершат после окончания работ.

Распоряжение об изъятии опубликовано на сайте Смольного 28 ноября. При этом общая площадь участка, находящегося в аренде у «Веги», – 5,6 тысячи квадратных метров, на него установлен сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком). Адрес — Ремесленная улица, дом 1, литера Д.

В марте в комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщали, что одна из опор моста частично попадает на участок компании «Вега», но владельцы отказываются продавать лишь небольшой кусок, а предлагают городу купить за 70 млн всю территорию. «Разрешение можно получать, когда готов проект планировки либо по градплану, – говорил глава комитета Сергей Харлашкин незадолго до сдачи моста. – Пошли по пути градплана, в середине марта получим разрешение и дальше уже сможем инициировать процедуру изъятия земли».

Как пояснили в КРТИ, в итоге с арендатором удалось договориться, что строительство пойдет параллельно с необходимыми процедурами — за что город выражает компании благодарность.

Ранее «Фонтанка» много писала о проблемах на Ремесленной улице, связанных со строительством моста Бетанкура. Дом на Ремесленной, 3, расселили и снесли после долгих споров с градозащитниками и судебных разбирательств. Жители дома на Ремесленной, 5, регулярно жаловались на шум и вывешивали плакаты с обращением к президентам России и США.