«Слёт любителей летней резины» собрал на КАД 11-километровую пробку

Многокилометровая пробка образовалась к полудню 29 ноября на внутреннем кольце КАД из-за ДТП на участке между Софийской улицей и Московским шоссе.

Эта авария массовая, как называют ее очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» – «большой слёт любителей летней резины».

Дело в том, что шипы нужны не только при гололедице. Даже на сухом асфальте сцепление летней резины с дорогой при низкой температуре воздуха значительно ухудшается, объясняют в комментариях. «Сейчас такая погода, что и летняя, и зимняя плохо работают. Дистанцию и скоростной режим соблюдать надо», – считает участник группы Андрей.

Сервис «Яндекс.Пробки» заметил проблему на КАД ещё в 11:21. На тот момент пробка на внутреннем кольце достигала 5,3 километра, от проспекта Обуховской Обороны до поста ГИБДД, и стоящие в ней автомобилисты теряли 30 минут, что на 25 минут больше обычного. А к 12:18 затор вырос до 11,5 километра – почти от Мурманского шоссе, сообщает сервис.

Напомним, что в среду утром в Петербурге было много «зимних» аварий. Сегодня ДТП меньше, и утренние пробки достигли только 6 баллов, а не 7, как вчера.