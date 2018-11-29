«Петербургская Недвижимость» предоставляет специальные условия покупателям из регионов

Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

«Петербургская Недвижимость» (входит в холдинг Setl Group) разработала «Региональную жилищную программу»* – иногородние покупатели получают преференции и бонусы.

Программа может включать в себя дополнительную скидку до 30 тыс. руб. Для клиентов может быть рассмотрена индивидуальная процентная ставка от банков-партнеров при оформлении ипотечного кредита. Так же возможны бесплатные консультации от специалистов рынка, менеджера ипотечного кредитования, юриста. И может быть предложен «Тур выходного дня» по новостройкам.

Договор долевого участия (ДДУ) можно подписать и дистанционно. Эта опция позволяет клиентам принять решение о покупке квартиры в комфортной обстановке у себя дома, и не приезжать в Санкт-Петербург, чтобы оформить документы. Специалисты также помогут в оформлении права собственности.

В рамках «Тура выходного дня» проходит две экскурсии. По приезду клиента в Северную столицу «Петербургская Недвижимость» организует трансфер от аэропорта или железнодорожного вокзала. Благодаря развитой партнерской сети, покупатели могут получить скидку на проживание в отелях города и дополнительно сэкономить. Первая экскурсия – по строящимся объектам юга, севера Петербурга или ближайших пригородов на выбор. Для покупателя это возможность оценить район, близость метро, ход строительства и понять, какой из выбранных домов – тот самый. Кроме того, специалисты «Петербургской Недвижимости» расскажут про условия приобретения жилья и ответят на все интересующие вопросы. Во второй день предлагается экскурсия по достопримечательностям города на Неве.

С подробными условиями «Региональной жилищной программы» можно ознакомиться на сайте «Петербургской Недвижимости».

*ВАЖНО! Условие, размер и порядок получения скидки в рамках Региональной Жилищной Программы определяется застройщиком-участником программы. Для того, чтобы получить подробную и окончательную информацию по участию в программе выбранного Вами объекта и застройщика, а также по условиям получения скидки – обращайтесь к своему персональному Менеджеру.

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