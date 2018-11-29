Россию назвали лидером по распространению ВИЧ в Европе

Россия, Украина и Белоруссия заняли лидерские позиции по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди стран Европы за 2017 год. Такие данные опубликованы в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

Согласно докладу, в прошлом году специалисты зафиксировали около 160 тысяч новых случаев ВИЧ, 130 тысяч приходится на Восточную Европу. При этом в России зарегистрировано 104 тысячи новых диагнозов.

Исследователи установили, что в Белоруссии на 100 тысяч человек приходится 26,1 новых случаев ВИЧ, на Украине — 37 случаев, в России — 71,1 случай. В 59% случаев вирус передавался при гетеросексуальном половом контакте, в 30% — при употреблении инъекционных наркотиков.

Специалисты отмечают снижение темпов распространения ВИЧ в Западной Европе. Причиной положительной статистики указаны программы по выявлению заболевания.

Как отметил региональный директор по Восточной Европе и Азии Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Виней Салдана, России нужно принять срочные меры и разработать федеральную программу, которая обеспечила бы всех людей с ВИЧ в России непрерывным лечением.

«Если учитывать, что на конец 2017 года, по оценочным данным, людей с ВИЧ было почти 1 млн человек, то охваченных лечением — порядка 400 тысяч человек, то есть 40%», — цитирует Салдана 29 ноября РБК со ссылкой на «Интерфакс».

По мнению эксперта, низкие показатели лечения можно объяснить нехваткой ресурсов.