Зачем «теневиков» подводят под налоговиков

Президент РФ подписал закон о налоге на самозанятых. Это не совсем обычный закон. Закон-эксперимент. На 10 лет. И участие в нем – добровольное. Апробация пройдет в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Государство долго думало, как загнать «теневиков» под налоговиков и вот наконец решило попробовать. Все идет в рамках политики, которую уже успели окрестить «люди – это новая нефть».

В чем суть?

В легализации в обмен на невысокий налог на профессиональный доход (НПД). Расчет на то, что получатели недекларируемых доходов (репетиторы, няни, ремонтники и т. п.) выйдут на свет и отдадут маленькую часть своих доходов казне. Если они зарабатывают в «темноте» не более 2,4 млн. руб. в год. Тогда им придется заплатить в виде налога лишь 4% от доходов (если они оказывают услуги физическим лицам) и 6% – если юридическим или индивидуальным предпринимателям (ИП). При этом они освобождаются от НДФЛ. Перейти на эту схему уплаты налога смогут и нынешние ИП, уйдя от упрощенной системы налогообложения или единого налога на вмененный доход.

НПД освобождает не только от НДФЛ, но и от медицинских и страховых взносов. Правда, есть возможность делать взносы на пенсионное страхование в добровольном порядке. Предусмотрена и еще одна маленькая конфетка: налоговый вычет до 1% дохода при ставке 4% и 2% при ставке 6%. Однако сумма этого вычета не может превышать 10 тыс. рублей в месяц.

Сроки уплаты налога – ежемесячные. Например, налоги с дохода, полученного до 25 марта такого-то года, необходимо уплатить до 25 апреля того же года.

При ставке 4% в региональные бюджеты будет перечисляться 62,5% собранного налога, 37,5% – в федеральный. Тогда как при ставке 6% эта же пропорция 75% на 25%.

Есть в законе-эксперименте и еще такой пункт: согласившиеся на участие в эксперименте смогут менять регион, где они ведут деятельность, не чаще чем раз в год.

Последние два пункта трудно оставить без комментария. Что касается распределения поступлений между региональными бюджетами и федеральным. Ну уж постеснялись бы и эти жалкие копейки тащить в федеральный бюджет! Если уж вести речь о таком налоге, то он должен (по идее) пополнять только муниципальные бюджеты. Даже не региональные.

И относительно смены региона. Крепостное право какое-то! Понятно, что все делается для удобства налоговых органов. Однако жизнь не только из них состоит.

А оно им надо?

Итак, предложено делиться доходами. В пользу государства, естественно. Любой спросит: а что взамен? Взамен – пресловутая легализация. Для самозанятых ее ценность нулевая, а то и отрицательная.

Легализация потребует дополнительных издержек. Как различить контролеру, кому продает услуги или продукцию самозанятый? Физическому или юридическому лицу? А ведь от этого размер налоговой ставки зависит. Следовательно, у каждого покупателя придется запрашивать ИНН. По нему налоговики будут узнавать, кто скрывается за покупателем: физическое лицо или юридическое. Заполнение чеков – еще та возня! Да и захотят ли потребители услуг раздавать свои ИНН?

Стоит напомнить, что закон-эксперимент, по большому счету, никакая не инновация. Оказывающие услуги граждане могут воспользоваться патентом. Что гораздо проще. Заплатил раз в год – и до свидания! Тем не менее, по данным ФНС, патенты приобрели на 01.09.2018 лишь 2149 человек. При этом количество самозанятых в стране оценивается в 15 млн., а бывает, что и в 20 млн. Успех, не правда ли?

Всякий «теневик», из подпадающих под будущий НПД, о чем сегодня думает? Догадаться нетрудно. «Разоблачишься перед партией», то бишь налоговой, потом уж не скроешься. До конца жизни будут доставать. Да еще угрожать преследованиями за недоплату. А легализация – это пустышка.

Государство, разумеется, будет налегать и усиливать мощь «большого брата». Например, в последнее время приобрела популярность оплата посредством перевода со счета на счет через Интернет. С этой формой прогресса, по возможности, пора завязывать. И вспомнить о старой доброй наличке.

Разумеется, отследить не так уж и легко. Тем не менее не исключено, что банки, все больше выполняющие в современной экономике полицейские функции, станут информировать налоговые службы о регулярных поступлениях на счета физлиц. Поэтому самозанятый примет правило номер 1: по возможности никаких банковских расчетов. Трудность возникнет, только если предоставляющий и оказывающий услуги территориально не соприкасаются (например, в разных городах).

Объявления об оказании услуг. Тоже уязвимое место. Тут на подмогу государству может прийти пресловутая big data (большие данные). Отслеживать объявления. Однако эту систему сбора огромных массивов информации и передачи ее на обработку налоговикам надо еще запустить. И средства дополнительные нужны, и кадры.

Если же все-таки государство вдруг каким-то чудом преуспеет в этом вопросе, то никуда не делись сети, неплохо работавшие еще в социалистические времена. Например, хорошо помню, как в 70-е гг. прошлого века мне находили репетитора по ненавистной математике. Мать (преподаватель вуза) наводила справки через соответствующую кафедру по месту работы. А там всегда знали, кто промышляет репетиторством.

Можно пройтись по разным секторам сферы теневых услуг, и везде будут свои возможности молчаливого tax revolt (восстания против налогов). Оно у нас по факту идет постоянно. Только в отличие от знаменитого Бостонского чаепития, когда недовольные введенными акцизами на чай американцы сбрасывали тюки с ним в море с английских кораблей, все у нас проходит тихо. Этим мы и отличаемся от американцев. Революций из-за налогов не начинаем, а потихоньку их саботируем.

А смысл?

В таких акциях государства удивляет, прежде всего, отсутствие элементарного расчета. Какую сумму рассчитываете собрать, господа? А сколько ради нее придется потратиться на дополнительное слежение и контроль? Вы уверены, что овчинка стоит выделки? Администрирование налога может быть дороже, чем собранный налог.

Все чаще посещает мысль, что смысл таких нововведений – не пополнение казны деньгами. Скорее всего, контроль ради контроля. Нужно, чтобы люди состояли на учете и боялись. Хотя бы налоговой. Все время в чем-то оправдывались за свой способ выживания. Тогда степень их автономности снизится. Что, в конечном счете, и требуется.