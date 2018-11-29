«Наблюдается нарастание мха». Прокуратура осмотрела дворец великого князя Михаила Павловича. Его реставрацию должны были закончить два года назад

Прокуратура Красносельского района возбудила дело в отношении компании ООО «Фрагмент» из-за нарушения требований закона об охране объектов культурного наследия. Об этом 29 ноября сообщается на сайте ведомства.

Прокуроры вместе со специалистом комитета по охране памятников (КГИОП) провели проверку и изучили состояние памятника «Бывший дворец вел. кн. Михаила Павловича» в Красном Селе. Ее итоги оказались неутешительными.

«Фасады здания окрашены в зеленый цвет, наблюдаются локальные участки шелушения окрасочного слоя, металлические заплатки, утраты пьедесталов колонн, на террасе с балконной балюстрадой наблюдаются сколы, трещины, искривление известняковых ступеней, в цокольной части также наблюдаются выбоины, сколы, нарастание мха», – говорится в сообщении прокуратуры.

При этом выяснилось, что КГИОП еще осенью 2013 года заключил охранное обязательство с собственником здания — ООО «Фрагмент». Компания была обязана отреставрировать памятник в течение 36 месяцев — до октября 2016-го. Однако к работам даже не приступали, утверждают в прокуратуре. В итоге в отношении ООО «Фрагмент» и ее гендиректора возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов РФ).