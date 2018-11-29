Следователь набросился с ножом на прокурора в Подмосковье. Ему якобы мешали передать дело в суд

Аргументом в споре между полицейским и прокурором в Подмосковье стал нож. Нападавшего не остановило ни то, что он находится в здании органа надзора, ни статус потерпевшего, ни собственные погоны.

О происшествии 29 ноября сообщает ГСУ СК по Московской области. Вчера в Электростали, в здании горпрокуратуры, полицейский с ножом напал на сотрудника ведомства. От гибели прокурора спасли коллеги.

«На допросе у следователя подозреваемый от дачи показаний отказался, мотивы его поступка неизвестны», – отметили в пресс-службе.

В отношении сотрудника УМВД по Электростали возбудили дело о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения.

«Медуза» со ссылкой на свои источники пишет о том, что задержанного зовут Сергей Федутинов, он расследовал преступления, совершенные подростками. Его оппонент – заместитель прокурора Электростали. Конфликт между двумя силовиками произошел из-за того, что зампрокурора якобы мешал следователю передать дело в суд.