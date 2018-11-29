Финский бизнес в России ускорил темпы роста. Выручка крупнейших компаний из Суоми увеличилась на 7%

Совокупная выручка 30 крупнейших финских компаний в России по итогам 2017 года составила 281,6 млрд рублей, что на 7% больше по сравнению с 2016 годом. К такому выводу пришла «Фонтанка» по итогам исследования «Самые влиятельные финские компании в России — 2018», презентация которого состоялась 29 ноября в Доме Финляндии.

Для сравнения: в 2016 году темпы роста ТОП-30 компаний из Суоми были на уровне 5,2%.

В 2017 году все отрасли финского бизнеса показали положительную динамику. При этом ретейл и производство росли умеренно (+5,5% и +6% соответственно). Зато недвижимость и дистрибуция — двузначными темпами (+17,6 и +15%).

По итогам 2018 года можно ждать ускорения роста: 8 компаний из ТОП-30, которые раскрывают промежуточные результаты за три квартала, увеличили продажи на 8,5%.

Исследование «Самые влиятельные финские компании в России — 2018» представляет собой рейтинг 30 крупнейших по выручке компаний из Суоми, работающих на российском рынке. Эти компании также являются главными инвесторами и представляют основные отрасли, которые развивает в России финский бизнес. Впервые при составлении списка самых влиятельных финских компаний была применена новая методика, учитывающая сумму количественных и качественных показателей.

Полные итоги исследования «Самые влиятельные финские компании в России — 2018» представлены в спецпроекте «Финский бизнес — 2018. В ожидании новых героев» и в одноименной рубрике на страницах «Фонтанки».

Партнеры проекта:

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург»

Финско-Российская торговая палата (ФРТП)

Baker McKenzie