Исследование «Фонтанки»: Крупнейшие финские компании сократили объем инвестиций в российский бизнес на 18%

ТОП-30 финских компаний с начала 2018 года инвестировали в российский бизнес 362 млн евро, что на 18% меньше, чем годом ранее. К такому выводу пришла «Фонтанка» по итогам исследования «Самые влиятельные финские компании в России — 2018», презентация которого состоялась 29 ноября в Доме Финляндии.

Причиной снижения объема вложений стал уход крупных инвесторов, к примеру, Kesko. Другие игроки также корректировали инвестиционные планы. Так, Fazer на три года заморозил проект строительства нового завода. Atria часть заявленных на прошлый год программ модернизации перенесла на этот. Таким образом, игроки из Суоми продолжают находиться «в режиме ожидания».

С момента выхода на российский рынок на конец 2017 года участники ТОП-30 инвестировали в российский бизнес 10 млрд евро. Накопленный за весь период работы на рынке РФ объем вложений финских игроков оценивается от 12 до 15 млрд евро.

Исследование «Самые влиятельные финские компании в России — 2018» представляет собой рейтинг 30 крупнейших по выручке компаний из Суоми, работающих на российском рынке. Эти компании также являются главными инвесторами и представляют основные отрасли, которые развивает в России финский бизнес. Впервые при составлении списка самых влиятельных финских компаний была применена новая методика, учитывающая сумму количественных и качественных показателей.

Полные итоги исследования «Самые влиятельные финские компании в России — 2018» представлены в спецпроекте «Финский бизнес — 2018. В ожидании новых героев» и в одноименной рубрике на страницах «Фонтанки».

Партнеры проекта:

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург»

Финско-Российская торговая палата (ФРТП)

Baker McKenzie