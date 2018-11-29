ОТП Банк провел Бизнес-Завтрак для клиентов МСБ в Санкт-Петербурге

Фото предоставлено АО «ОТП Банк»

28 ноября ОТП Банк пригласил клиентов Малого и среднего бизнеса на традиционную дружескую встречу в формате Бизнес-Завтрака. Встреча была полна интересной информации.

В начале завтрака собравшихся поприветствовал директор филиала «Санкт-Петербургский» Алексей Жариков и Начальник центра продаж МСБ (Головной офис, г.Москва) ОТП-Банка Илья Богомолов.

Последние два года OTP Group в России демонстрирует хорошие результаты. По размеру активов группа занимает в стране 36-е место, а по прибыли за первое полугодие 2018 года — 15-е. У ОТП Банка свыше 3 млн активных клиентов, которые обслуживаются через собственную сеть, состоящую из более чем 143 000 точек потребительского кредитования, 96 кредитно-кассовых офисов и 134 отделений, отметил Алексей.

Илья Богомолов рассказал о преимуществах работы с ОТП Банком для клиентов МСБ, выделив фокусные направления: кредитование и работу по специальным счетам, открываемым клиентам, которые участвуют в государственных закупках как поставщики.

В рамках встречи приглашенные спикеры поделились с гостями экспертными знаниями в рамках представленных тем:

– История успеха проекта; как воплотить идею в бизнес.

– Усиление контроля со стороны государственных органов в 2018- 2019гг. Что нужно знать собственнику про проверки ИФНС, тонкости ВЭД и как не нужно "дробиться".

По завершении официальной части встречи бизнесмены продолжили общаться в формате открытой дискуссии, налаживая новые деловые связи и приобретая новых партнеров для бизнеса.

Неформальное общение и прекрасная компания — залог приятного утра и создания долгих доверительных отношений.

Надеемся, ОТП Банк еще не раз порадует своих действующих и потенциальных клиентов интересными мероприятиями и хорошими новостями.

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