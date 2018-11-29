В Финляндии пьяный рыбак остановил работу ГЭС. Теперь с него требуют почти миллион евро

Финский суд рассматривает дело, пожалуй, о самой дорогой рыбалке в истории страны. От мужчины, который решил заняться ловлей рыбы ночью подшофе, требуют 828 тысяч евро компенсации, пишет 29 ноября газета Keskisuomalainen.

Инцидент произошёл в мае 2016 года в городе Ювяскюля. Пьяный рыбак на лодке пробрался на территорию гидроэлектростанции и повернул переключатели так, что один генератор сломался. Потому как из строя вышли два других генератора, вся работа на ГЭС была остановлена, и производство электричества временно прекратилось.

Энергетическая компания оценила ущерб более чем в 800 тыс. евро и потребовала компенсации от незваного гостя.