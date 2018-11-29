Шестым помощником полпреда по СЗФО станет вице-губернатор Ленобласти с чекистским прошлым. Он прославился недоверием к мобильным

Вице-губернатор Ленинградской области Андрей Бурлаков переходит на работу в полпредство президента РФ по Северо-Западу. Об этом 29 ноября пишет 47News.

По информации издания, генерал ФСО Бурлаков станет шестым помощником нового полпреда по СЗФО Александра Гуцана. В правительстве Ленобласти он отвечал за правопорядок, спорт, экологический надзор, информатизацию и связь. При этом прославился в том числе недоверием к мобильной связи. 47News пишут: Бурлаков говорил, что от сотовых телефонов всегда «помехи в эфире», а личное общение надежнее. Так, один раз вице-губернатор лично приехал в аэропорт, чтобы сообщить губернатору Ленобласти Александру Дрозденко, что он заболел и не полетит в командировку, — даже в этом случае он предпочел не пользоваться мобильным.

Пост вице-губернатора 47-го региона Бурлаков занял еще в 2005 году, при Валерии Сердюкове. До этого он был сотрудником органов госбезопасности, в которых начал службу еще в 1987 году.

Отметим, какой круг обязанностей будет у Бурлакова в полпредстве, пока точно неизвестно. Было бы логично, если бы он занялся вопросами безопасности, однако у Гуцана уже есть заместитель по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности — экс-начальник правового управления Генпрокуратуры Олег Логунов. Правда, человека в ранге помощника, который бы занимался этими вопросами, пока не было.