Уволилась директор школы №218 в Купчино. Родители выходили против неё на митинг

Руководитель школы №218 во Фрунзенском районе Петербурга Оксана Козина уволилась по собственному желанию. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию Смольного 29 ноября.

В самом учебном заведении добавили, что Козина оставила директорское кресло 27 ноября.

Ранее родители учащихся в 218-й школе вышли на согласованный митинг в Обухово. Горожане требовали компетентного директора и прозрачного бюджета для учреждения. Акция протеста прошла на пустыре напротив колонии.

Конфликт с директором школы №218 Оксаной Козиной длился два года. Изначально предполагалось, что учреждение объединят с соседним, но из-за протеста родителей реорганизацию отменили. Тем не менее, отношение у руководителя учебного учреждения и учителей, а, соответственно, и родителей, не сложились. Преподаватели жалуются на «психологическую атмосферу», низкие зарплаты и текучку кадров.