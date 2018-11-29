Находящегося под стражей россиянина отключили от систем жизнеобеспечения в американском госпитале

Гражданин России, который, по данным США, пытался незаконно попасть в страну, умер в больнице, где находился после голодовки. Смерть подтвердили в миграционном ведомстве и посольстве РФ.

Управление по иммиграционной и таможенной политике США 26 ноября сообщило, что 40-летний гражданин России Мергенсана Амар умер от «гипоксического повреждения головного мозга из-за удушья». Смерть произошла в госпитале, куда он был помещен после голодовки и нанесения повреждений самому себе. Врачи отключили его от систем жизнеобеспечения после смерти мозга.

По данным «Фонтанки», полное имя россиянина Амар Мэргэнсана Дабаевич, а не Мергенсана, как пишут СМИ. Он зарегистрирован в улусе Хурамша в Бурятии. До поездки в США Амар неоднократно вылетал заграницу, в том числе в Париж и Сеул. Кроме штрафов от ГИБДД, проблем с законом у россиянина, по всей видимости, не было. Американские власти настаивают на том, что в конце 2017 года он нелегально пытался попасть на территорию страны. На границе его якобы задержали без документов и отправили в центр для мигрантов. В августе суд решил депортировать россиянина, на что тот объявил голодовку которую держал два месяца.

«Обнаружив, что Амар, находящийся в камере, не отвечает на сообщения, 15 ноября медицинский персонал в центре заключения сразу же вызвал 911 и начал предпринимать усилия по его реанимации. Амар был доставлен в медицинский центр Святого Иосифа в Такоме, поступил в отделение интенсивной терапии больницы <...>. Несмотря на то, что Амар был подключен к системе жизнеобеспечения до 24 ноября, медицинские записи будут считать официальной датой смерти 18 ноября, так как деятельность мозга прекратилась именно в этот день», – говорится в заявлении Управления по иммиграционной и таможенной политике США.

Медики отметили, что Амар находился в хорошей физической форме, несмотря на голодовку. Хотя он отказывался от приема пищи и в госпитале, россиянин начал употреблять свежие фрукты и заменители пищи.

Смерть гражданина РФ подтвердило и российское посольство в США. В своем сообщении в «Фейсбуке» российская дипмиссия отметила, что дипломаты выясняют причины смерти. Родственники гражданина РФ поставлены в известность о его кончине. Ранее американская сторона настаивала, что незадолго до смерти Амар связался со своими родными через посольство.