В Новый год метро и общественный транспорт будут работать круглосуточно. Но в Смольном все равно советуют смотреть телевизор

В Смольном анонсировали мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года. Как рассказал на заседании правительства 29 ноября председатель комитета по культуре Константин Сухенко, жители города смогут на протяжении всей ночи доехать до центра на общественном транспорте.

Предполагается, что на Дворцовой площади праздник начнётся в 23 часа, также сцены будут организованы у Гостиного двора и на Малой Конюшенной. В 3 часа ночи запланирован фейерверк.

«И метро, и общественный транспорт будут работать всю ночь. Но тем, кто останется дома, я рекомендую смотреть телевизор», – заявил Сухенко. Он уточнил, что праздник с Дворцовой площади будет транслировать канал «Санкт-Петербург».